На Сумщині хлопець представився поліцейським та зґвалтував 14-річну дівчину
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Хлопець в Сумської області у покинутому будинку зґвалтував 14-річну дівчину. Підозрюваний представився поліцейським. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.
За даними правоохоронців, напад стався в лютому поточного року. Компанія підлітків гуляла в одному з покинутих будинків.
24-річний чоловік представився поліцейським, щоб прогнати підлітків. Коли постраждала виходила з будівлі, то за руку її схопив підозрюваний і змусив повернутися в будинок.
Чоловік спочатку вмовляв дівчину зайнятися з ним сексом, але коли вона відмовилася, то зґвалтував її.
Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Нагадаємо, американського актора К'юбу Гудінга-молодшого визнано винним за звинуваченням у зґвалтуванні.