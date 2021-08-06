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    На Сумщині хлопець представився поліцейським та зґвалтував 14-річну дівчину

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    На Сумщині хлопець представився поліцейським та зґвалтував 14-річну дівчину
    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Хлопець в Сумської області у покинутому будинку зґвалтував 14-річну дівчину. Підозрюваний представився поліцейським. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

    За даними правоохоронців, напад стався в лютому поточного року. Компанія підлітків гуляла в одному з покинутих будинків.

    24-річний чоловік представився поліцейським, щоб прогнати підлітків. Коли постраждала виходила з будівлі, то за руку її схопив підозрюваний і змусив повернутися в будинок.

    Чоловік спочатку вмовляв дівчину зайнятися з ним сексом, але коли вона відмовилася, то зґвалтував її.

    Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

    Нагадаємо, американського актора К'юбу Гудінга-молодшого визнано винним за звинуваченням у зґвалтуванні.

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    Теги: кримінал напад чоловік
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    На Сумщині хлопець представився поліцейським та зґвалтував 14-річну дівчину