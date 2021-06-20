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    В минулому Кетрін проходила службу в корпусі морської піхоти армії США - У Росії зґвалтували та вбили американського морпіха

    В минулому Кетрін проходила службу в корпусі морської піхоти армії США

    Фото Kate Serou

    Наразі встановляється, чи була загибла раніше знайома з убивцем

    В Нижньогородській області РФ знайдено мертвою 34-річну громадянку Сполучених Штатів Америки Кетрін Сіроу Елейн, що навчалася в місцевому університеті імені Лобачевського. В минулому вона проходила службу в корпусі морської піхоти армії США.

    У скоєному зізнався 43-річний місцевий житель, рецидивіст Олексій Попов, в авто якого вона сіла перед тим, що з нею сталося, повідомляє NN.ru.

    «15 червеня 2021 року біля половини сьомого вечора дівчина вийшла з дому, де постійно проживала, потім сіла в невстановлений слідством транспортний засіб і попрямувала в напрямку села Рекшин в Борському районі Нижньогородської області. В результаті масштабної пошукової операції рано вранці 19 червня її тіло було виявлено», – повідомили в пресслужбі СК РФ.

    Тіло з декількома ножовими пораненнями виявили в полі, зовсім близько від того місця, де Кетрін шукали.

    Після виявлення тіла Кетрін Сіроу кримінальну справу було передано для подальшого розслідування до центрального апарату слідчого комітету РФ. За даними слідчих, підозрюваний у вбивстві дівчини вже затриманий.

    Чоловік раніше відбував покарання за важкими статтями: «зґвалтування», «насильницькі дії сексуального характеру», «розбій».

    Вийти на нього вдалося за допомогою камер вуличного спостереження.

    Наразі встановляється, чи була загибла раніше знайома з Поповим.

    Кетрін Сіроу народилася в місті Новий Орлеан в штаті Луїзіана в 1987 році. Після школи Кейт пішла служити в корпус морської піхоти армії США. На авіаційній станції морської піхоти Черрі-Пойнт (Marine Corps Air Station Cherry Point) в Північній Кароліні дівчина прослужила п’ять років – з 2006 по 2011 рік, а ще брала участь в бойових діях в Афганістані.
    Теги: Росія США вбивство розслідування зґвалтування
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    У Росії зґвалтували та вбили американського морпіха