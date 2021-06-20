У Росії зґвалтували та вбили американського морпіха
В минулому Кетрін проходила службу в корпусі морської піхоти армії США
Наразі встановляється, чи була загибла раніше знайома з убивцем
В Нижньогородській області РФ знайдено мертвою 34-річну громадянку Сполучених Штатів Америки Кетрін Сіроу Елейн, що навчалася в місцевому університеті імені Лобачевського. В минулому вона проходила службу в корпусі морської піхоти армії США.
У скоєному зізнався 43-річний місцевий житель, рецидивіст Олексій Попов, в авто якого вона сіла перед тим, що з нею сталося, повідомляє NN.ru.
«15 червеня 2021 року біля половини сьомого вечора дівчина вийшла з дому, де постійно проживала, потім сіла в невстановлений слідством транспортний засіб і попрямувала в напрямку села Рекшин в Борському районі Нижньогородської області. В результаті масштабної пошукової операції рано вранці 19 червня її тіло було виявлено», – повідомили в пресслужбі СК РФ.
Тіло з декількома ножовими пораненнями виявили в полі, зовсім близько від того місця, де Кетрін шукали.
Після виявлення тіла Кетрін Сіроу кримінальну справу було передано для подальшого розслідування до центрального апарату слідчого комітету РФ. За даними слідчих, підозрюваний у вбивстві дівчини вже затриманий.
Чоловік раніше відбував покарання за важкими статтями: «зґвалтування», «насильницькі дії сексуального характеру», «розбій».
Вийти на нього вдалося за допомогою камер вуличного спостереження.
Наразі встановляється, чи була загибла раніше знайома з Поповим.