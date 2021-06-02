Обікрав рідну матір. Чоловік виніс з будинку телевізор

За майновий злочин поліцейські притягують до кримінальної відповідальності 28-річного жителя області

Чоловік скористався відсутністю матері вдома, і поки та була в гостях у доньки, викрав з її квартири телевізор й продав його.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Повернувшись і побачивши наслідки дій правопорушника, 52-річна потерпіла повідомила про злочин у поліцію.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили сина заявниці та встановили свідків скоєного ним правопорушення.

Чоловік має судимість за майновий злочин, крім того, в суді на розгляді відносно нього наразі знаходяться ще кілька обвинувальних актів за подібне.

«Дії фігуранта кваліфіковані як крадіжка, вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Також вживаються заходи щодо повернення потерпілій викраденого у неї майна», – повідомив начальник відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Олександр Вініченко.