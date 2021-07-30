Відомого голлівудського актора визнали винним у зґвалтуванні

Артиста зобов'язали виплатити постраждалій $6 мільйонів

Американський актор К'юба Гудінг-молодший визнаний винним за звинуваченням у зґвалтуванні. Про це пише Reuters.

Потерпіла жінка стверджує, що у 2013 році голлівудський кіноактор запросив її випити в готелі. Потім вони піднялися в номер, щоб він переодягнувся. Однак, коли він почав роздягатися, вона спробувала залишити кімнату, але двері були зачинені. Тоді артист штовхнув жінку на ліжко і двічі зґвалтував.

Як покарання 53-річного К'юба Гудінга зобов'язали виплатити постраждалій, яка побажала приховати своє ім'я, $6 мільйонів.

У серпні минулого року адвокат артиста Марк Джей Хеллер заявив, що «звинувачення є повністю неправдивими». Однак суддя Пол Кротті заявив, що «актор повністю відмовився брати участь у справі і тим самим зробив свою вину умисною». При цьому, суд не розглядав справу по суті, визначивши покаранням лише грошову компенсацію.

Зазначимо, що раніше проти К'юба Гудінга-молодшого вже висувалися подібні звинувачення. Але у 2019 році суд визнав його невинним.

До слова, екскардинала Ватикану вперше звинуватили у зґвалтуванні підлітка.

Також повідомлялося, що перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток.