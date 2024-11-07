Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, є загибла та поранена

Окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району

Російські війська напередодні ввечері завдали авіаудар КАБами по Сумській області, є загибла та поранена, повідомили у четвер в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 6 листопада близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

Як повідомили у ДСНС України, із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.

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Із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам фото: ДСНС України

«Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка – 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення», – повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС. За даними Сумської ОВА, також пошкоджено два приватних будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Сумській ОВА повідомили, що уночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, у тому числі дронами, мінами та КАБами. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади.