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    На вихідних в Україні погіршиться погода

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    На вихідних в Україні погіршиться погода

    Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг)

    В Україні 16-17 березня очікується погіршення погодних умов.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що у Києві та Київській області вдень 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг).

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    Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. Зокрема у Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

    На Вінниччині буревій забрав життя двох людей. Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину. В Одесі піщана буря накрила місто.

    На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу. Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром.

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