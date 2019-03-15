На вихідних в Україні погіршиться погода



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Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг)

В Україні 16-17 березня очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та Київській області вдень 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг).

Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. Зокрема у Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

На Вінниччині буревій забрав життя двох людей. Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину. В Одесі піщана буря накрила місто.

На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу. Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром.