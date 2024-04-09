Головна Новини
search button user button menu button

У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Підполковник Віктор Ратошнюк і продавчиня квітів
фото скриншот відео

Військовий вже вибачився за свій вчинок 

У мережі набирає розголосу скандальне відео, на якому в Житомирі на ринку «Хмільники» військовий вдарив продавчиню квітів букетом. На кадрах можна побачити, що він спочатку купує ці квіти, а на наступний день приходить та вимагає повернути за них кошти.

Відео оприлюднив волонтер Олександр Швецов, воно миттєво розлетілося мережею. Наразі відомо, що на відео знято дії підполковника Віктора Ратошнюка Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

«Побиття жінки сталося у Житомирі на ринку «Хмільники», де вона і працює. Якщо виявиться, що це військовий, думаю ним має зайнятися військова прокуратура за всією строгістю воєнного часу», — йдеться у пості волонтера.

Підписник у коментарях повідомили, що військовий вже вибачився за свою поведінку і пояснив дії. Відповідне відео опубліковано на сторінці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у Facebook.

«Воював сам, втратив сина на війні. Побачив квіти, які купував хворій дружині, а вони простояли лише добу, не стримався. Звісно, це не виправдовує мене. Вдаривши тим букетом жінку, я вчинив негідно. Саме тому прошу вибачення у всіх, хто бачив хвилину моєї слабкості, та в жінки, яка потерпіла від моїх дій. Пробачте, будь ласка», – сказав військовий.

У коментарях думки людей розділилися одні називають  вчинок військового негідними і ганебним, інші – з розумінням ставляться до дій підполковника.

Думки українців щодо вчинку військового розділилися
Думки українців щодо вчинку військового розділилися
фото скриншот коментарів у Facebook
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту фото 1
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту фото 2
Думки людей розділилися — хтось називає цей вчинок негідними, а хтось з розуміння ставиться до дій підполковника
Думки людей розділилися — хтось називає цей вчинок негідними, а хтось з розуміння ставиться до дій підполковника
фото скриншот коментарів у Facebook
Читайте також: В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Раніше ми розповідали історію про те, як військовий залишив квіти на вокзалі у Краматорську і чим закінчилась історія, яка зачепила українців. 14 лютого, в День закоханих, фотографи зафіксували військового з букетом у руках, а потім ті самі квіти вже побачили покинутими на пероні під дощем. Фото цього букету облетіло всю країну, у Мережі користувачі до останнього сподівалися, що історія закінчиться щасливо.  

Теги: Житомир ринок скандал відео військова прокуратура квіти Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У скороченій телеверсії «Оскара» організатори не показали нагородження українських документалістів
Disney вирізав нагородження українського фільму з міжнародної телеверсії «Оскара»
11 березня, 21:40
Конфіскація активів Росії стала темою для дискусій у ЄС
ЄС хоче конфіскувати заморожені активи РФ, але є нові проблеми – Die Welt
12 березня, 07:43
Аби уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх жителів Білогорода негайно покинути місто, а місцевій владі організувати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини
Добровольці планують удар по позиціях росіян у Білгороді: мешканців просять евакуюватися
13 березня, 13:15
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
18 березня, 21:28
В ГУР наголошують, що це «найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення терористичного режиму в Кремлі»
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
21 березня, 15:18
Вакарчук подякував неньці за настрій та спогади після поїздки
Вакарчук вперше за довгий час виставив світлину з мамою
1 квiтня, 21:30
Розвідка перехопила розмову росіянина щодо факту мародерства армії РФ
Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії
4 квiтня, 19:54
Щонайменше 20 населених пунктів можуть повністю опинитися під водою в Оренбурзькій області через прорив греблі на річці Урал
В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)
5 квiтня, 21:23
Проросійські військові блогери у своїх публікаціях не згадали про статус втікача Пуельо-Моти в США
Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії
7 квiтня, 17:08

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
13K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8171
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
6746
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
6039
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
5597
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)

Новини

США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua