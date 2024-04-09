У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту

Військовий вже вибачився за свій вчинок

У мережі набирає розголосу скандальне відео, на якому в Житомирі на ринку «Хмільники» військовий вдарив продавчиню квітів букетом. На кадрах можна побачити, що він спочатку купує ці квіти, а на наступний день приходить та вимагає повернути за них кошти.

Відео оприлюднив волонтер Олександр Швецов, воно миттєво розлетілося мережею. Наразі відомо, що на відео знято дії підполковника Віктора Ратошнюка Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

«Побиття жінки сталося у Житомирі на ринку «Хмільники», де вона і працює. Якщо виявиться, що це військовий, думаю ним має зайнятися військова прокуратура за всією строгістю воєнного часу», — йдеться у пості волонтера.

Підписник у коментарях повідомили, що військовий вже вибачився за свою поведінку і пояснив дії. Відповідне відео опубліковано на сторінці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у Facebook.

«Воював сам, втратив сина на війні. Побачив квіти, які купував хворій дружині, а вони простояли лише добу, не стримався. Звісно, це не виправдовує мене. Вдаривши тим букетом жінку, я вчинив негідно. Саме тому прошу вибачення у всіх, хто бачив хвилину моєї слабкості, та в жінки, яка потерпіла від моїх дій. Пробачте, будь ласка», – сказав військовий.

У коментарях думки людей розділилися одні називають вчинок військового негідними і ганебним, інші – з розумінням ставляться до дій підполковника.

Думки українців щодо вчинку військового розділилися фото скриншот коментарів у Facebook

Думки людей розділилися — хтось називає цей вчинок негідними, а хтось з розуміння ставиться до дій підполковника фото скриншот коментарів у Facebook

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Раніше ми розповідали історію про те, як військовий залишив квіти на вокзалі у Краматорську і чим закінчилась історія, яка зачепила українців. 14 лютого, в День закоханих, фотографи зафіксували військового з букетом у руках, а потім ті самі квіти вже побачили покинутими на пероні під дощем. Фото цього букету облетіло всю країну, у Мережі користувачі до останнього сподівалися, що історія закінчиться щасливо.