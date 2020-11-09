Справа ексміністра інфраструктури Омеляна направлена до суду – НАБУ

Омеляна підозрюють у вчинені незаконних дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідувань закінчили досудове розслідування кримінального провадження щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна та скерували справу до суду. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що колишньому посадовцю загрожує до шести років в’язниці.

НАБУ підозрює Омеляна у вчинені незаконних дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Також Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, наголошуючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджує Держаудитслужба та судова експертиза, переконують у НАБУ. Там також кажуть, що згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Дії Омеляна кваліфікували за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах). За це експосадовцю загрожує від двох до шести років в’язниці.

До відома, Омелян обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року.

Як повідомлялося 15 серпня, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн.

19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.

Це друге провадження незаконних дій посадовця, розслідуване НАБУ. У лютому 2019 року НАБУ скерувало до суду справу щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром. Але у липні 2020 року провадження закрили у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.