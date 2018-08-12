НАБУ відзвітувало, на що витратило третину бюджету за півроку



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Впродовж першого півріччя Національне бюро використало близько 33% від запланованих асигнувань

Бюджет НАБУ на 2018 рік за загальним фондом становить 857 мільйонів гривень та передбачений на: оплату праці (472 054,2 тис. грн), нарахування на оплату праці (91 403,5 тис. грн), придбання товарів і послуг (113 445,0 тис. грн), соціальне забезпечення (55 450,0 тис. грн), капітальні видатки (123 175,7 тис. грн) та інші поточні видатки (1 563,3 тис. грн). Про це йдеться у звіті НАБУ.

З понад 850 млн грн, передбачених на утримання інституції у 2018 році, впродовж першого півріччя Національне бюро використало близько 33% від запланованих асигнувань.

Додатковий ресурс вдалося акумулювати й завдяки реалізації майна (крім нерухомого) на загальну суму 482,4 тис. грн. Зокрема, йдеться про надходження коштів від здачі брухту чорних металів та брухту сталевого легковагового, списання виснажених батарей акумуляторних (небезпечні відходи), відновлювальних ремонтів після ДТП автомобілів спеціалізованого призначення за рахунок страхової компанії тощо.

Станом на кінець червня НАБУ зберігає на депозитному рахунку в уповноваженому банку кошти на загальну суму 29 382 тисячі гривень, у тому числі: 4 680,9 тис. грн, 139 тис. євро (4 250,1 тис. грн), $770,7 тис. (20 183,1 тис. грн), 159,6 тис. рос. рублів (66,6 тис. грн), 5,8 тис. фунтів стерлінгів (201,3 тис. грн). Ці гроші не містять ознак кримінального походження.

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