Обов'язкова Covid-вакцинація: МОЗ переніс дедлайн для медиків та комунальників

Працівники, які не отримають як мінімум одну дозу вакцини, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати

Новий перелік професій, представники яких мають пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19, набуде чинності 31 січня. Про це сьогодні повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У грудні 2021 року глава МОЗ казав, що медики, комунальники і чиновники на місцях мають вакцинуватися до 20 січня.

Тож, з 31 січня список обов'язкових для вакцинації професій буде розширено представниками:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Також повідомляються, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні у світі фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом «Омікрон». При зараженні цим штамом ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% – для тих, хто отримав три дози.

«Але кількість випадків Covid-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid-19 обов'язкова», – додав він.

До слова, МОЗ дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам.

Додамо, що вчора Covid-19 забрав життя понад 200 українців.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.