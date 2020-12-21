Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні

Перший перегляд програми stand-by відбуватиметься у період з 21 по 23 грудня

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 грудня, розпочинає роботу в Україні. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Зазначається, що перший перегляд перегляд програми stand-by відбуватиметься у період з 21 по 23 грудня.

«Якщо говорити про якісь додаткові заходи, то на сьогоднішній день з боку Нацбанку виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю (перегляд програми з Україною - ред.). Ви знаєте, що традиційним для такого часу місії структурним маяком є затвердження Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, у принципі, з точки зору важливих і принципових речей – вони зроблені, і місія розпочинає роботу сьогодні», ─ сказала Рожкова.

Вона зауважила, що НБУ виконав всі структурні маяки МВФ для продовження співпраці та отримання наступного траншу.

«У нас одним з основних маяків була розробка оновленого, або зміненого закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді», ─ зазначила представник НБУ.

З її слів, другий серйозний момент – це затвердження планів державних банків по роботі з проблемними активами, Нацбанк також це зробив.

«Третій момент – нам треба було затвердити на Раді фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування фізичних осіб – це також було зроблено», ─ додала Рожкова.

У МВФ наголосили, що враховуючи обставини пандемії Covid, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

9 грудня Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує $3 мільярди.