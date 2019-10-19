Суд обирає запобіжний захід Гладковському



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Олег Гладковський у суді Фото: Радіо Свобода

18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Точка зору Олега Гладковського по його обвинуваченню. Вважає себе не винуватим. pic.twitter.com/q88bedgZCn — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 октября 2019 г.

Національне антикорупційне бюро має намір просити Вищий антикорупційний суд взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського з альтернативою внесення застави в розмірі кілька десятків млн гривень.

Адвокати Гладковського оскаржують його затримання. (Клопотання). Що каже про затримання Гладковський у відео pic.twitter.com/4mGH7atcfq — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 18 октября 2019 г.

Як повідомлялось, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.