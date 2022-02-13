Скандал на нацвідборі «Євробачення»: ведуча розповіла про несправну техніку

Єфросиніна розповіла про технічні проблеми під час конкурсу

Маша Єфросиніна заявила, що не чула редакторів

Ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна підтримала свого колегу Тимура Мірошниченка після скандалу з підсумковими балами у фіналі. Про це пише НВ.

Як відомо, перемогу та право представити Україну на конкурсі в італійському місті Турин здобула співачка Аліна Паш.

Мірошниченко пояснив, що затримка у прямому ефірі сталася через помилку редакторів, а таблиця з результатами не з’явилася через технічні неполадки. Ведучий також вибачився. Єфросиніна зазначила, що у неї в цей момент «вирубилося підслуховування».

«До сказаного можу лише додати, що у мене підслуховування в момент розкриття конверта взагалі вирубалось, тому Тимур взяв весь удар на себе, зрозумівши, що я не чую редакторів», – написала ведуча.

Мірошниченка підтримала й Тетяна Терехова, яка тривалий час разом з Тимуром була коментатором конкурсу Євробачення. «Я, як людина, яка пропрацювала майже 15 років на Суспільному (UA: Перший) та сім років на проєкті «Євробачення» точно знаю, як там усе влаштовано. І хочу підтримати свого вчителя, друга, кума», – зазначила Тетяна.

Нагадаємо, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце з результатом 14 балів, висловив сумніви стосовно прозорості організованого голосування.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

Читайте також: