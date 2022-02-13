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    Скандал на нацвідборі «Євробачення»: ведуча розповіла про несправну техніку

    Єфросиніна розповіла про технічні проблеми під час конкурсу - Скандал на нацвідборі «Євробачення»: ведуча розповіла про несправну техніку
    Єфросиніна розповіла про технічні проблеми під час конкурсу
    фото: ife.fakty.com.ua

    Маша Єфросиніна заявила, що не чула редакторів

    Ведуча Нацвідбору Маша Єфросиніна підтримала свого колегу Тимура Мірошниченка після скандалу з підсумковими балами у фіналі. Про це пише НВ.

    Як відомо, перемогу та право представити Україну на конкурсі в італійському місті Турин здобула співачка Аліна Паш.

    Мірошниченко пояснив, що затримка у прямому ефірі сталася через помилку редакторів, а таблиця з результатами не з’явилася через технічні неполадки. Ведучий також вибачився. Єфросиніна зазначила, що у неї в цей момент «вирубилося підслуховування».

    «До сказаного можу лише додати, що у мене підслуховування в момент розкриття конверта взагалі вирубалось, тому Тимур взяв весь удар на себе, зрозумівши, що я не чую редакторів», – написала ведуча.

    Мірошниченка підтримала й Тетяна Терехова, яка тривалий час разом з Тимуром була коментатором конкурсу Євробачення. «Я, як людина, яка пропрацювала майже 15 років на Суспільному (UA: Перший) та сім років на проєкті «Євробачення» точно знаю, як там усе влаштовано. І хочу підтримати свого вчителя, друга, кума», – зазначила Тетяна.

    Нагадаємо, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце з результатом 14 балів, висловив сумніви стосовно прозорості організованого голосування.

    Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

    Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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    Теги: Євробачення УДАР скандал співачка час пісня
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    Скандал на нацвідборі «Євробачення»: ведуча розповіла про несправну техніку