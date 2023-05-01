Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: збито український безпілотник
Виникли проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода
У Бєлгороді очевидці повідомили про «роботу ППО».
Про це йшлося у місцевих соціальних мережах.
Також, там розповіли про проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода.
«Над Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі», – повідомили представники влади.
Пізніше йшлося про те, що «безпілотник ЗСУ» збитий під Бєлгородом у результаті «роботи ППО».
Інформації про наслідки поки немає.
Між іншим, у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві мешканці показали наслідки «прильотів» у своїх квартирах.
Окрім цього, у ввечері 30 квітня, сталися вибухи у тимчасово окупованому Бердянську внаслідок «прильоту» у місцевий аеропорт.
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