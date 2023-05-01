Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: збито український безпілотник

Безпілотник ЗСУ збитий під Бєлгородом у результаті роботи ППО

Виникли проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода

У Бєлгороді очевидці повідомили про «роботу ППО».

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Про це йшлося у місцевих соціальних мережах.

Також, там розповіли про проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода.

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«Над Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі», – повідомили представники влади.

Пізніше йшлося про те, що «безпілотник ЗСУ» збитий під Бєлгородом у результаті «роботи ППО».

Інформації про наслідки поки немає.

Між іншим, у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві мешканці показали наслідки «прильотів» у своїх квартирах.

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Окрім цього, у ввечері 30 квітня, сталися вибухи у тимчасово окупованому Бердянську внаслідок «прильоту» у місцевий аеропорт.