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Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: збито український безпілотник

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: збито український безпілотник
Безпілотник ЗСУ збитий під Бєлгородом у результаті роботи ППО
фото з відкритих джерел

Виникли проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода

У Бєлгороді очевидці повідомили про «роботу ППО».

Про це йшлося у місцевих соціальних мережах.

Також, там розповіли про проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода.

«Над Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі», –  повідомили представники влади.

Пізніше йшлося про те, що «безпілотник ЗСУ» збитий під Бєлгородом у результаті «роботи ППО».

Інформації про наслідки поки немає.

Між іншим, у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві мешканці показали наслідки «прильотів» у своїх квартирах.

Окрім цього, у ввечері 30 квітня, сталися вибухи у тимчасово окупованому Бердянську внаслідок «прильоту» у місцевий аеропорт.

Теги: безпілотник Бєлгород

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