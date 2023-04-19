В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
О 1:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу
В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.
Повідомили: Думська, ">Суспільне
О 01:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
За повідомленням Суспільного, в Одесі було чутно звуки вибухів.
О 02:03 Думська повідомила про збиття дрона і продовження роботи ППО.
Згодом було повідомлено, що під обстрілом також знаходиться Чорномоськ.
За повідомленням, там теж чути звуків вибухів, і працює ППО.
Станом на 02:13 – над регіоном дві нові цілі. Варто також розуміти, що це можуть бути фальш-цілі для виявлення ППО.
О 02:25 є інформація про те, що тактична авіація ворога – активна над Азовським морем.
В 02.41: Приготуватися ще один (Шахед летить), – попереджає monitor, що відслідковує рух ворожої авіації.
О 03:03 – відбій повітряної тривоги.
Як зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук, ворог вночі здійснив атаку ударними БПЛА типу «Шахід-136» по Одещині.
«Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.
За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.
Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері, 18 квітня, сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.
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