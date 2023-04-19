В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ

За повідомленням Суспільного, в Одесі було чутно звуки вибухів

О 1:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу

В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

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Повідомили: Думська, ">Суспільне

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О 01:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

За повідомленням Суспільного, в Одесі було чутно звуки вибухів.

О 02:03 Думська повідомила про збиття дрона і продовження роботи ППО.

Згодом було повідомлено, що під обстрілом також знаходиться Чорномоськ.

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За повідомленням, там теж чути звуків вибухів, і працює ППО.

Станом на 02:13 – над регіоном дві нові цілі. Варто також розуміти, що це можуть бути фальш-цілі для виявлення ППО.

О 02:25 є інформація про те, що тактична авіація ворога – активна над Азовським морем.

В 02.41: Приготуватися ще один (Шахед летить), – попереджає monitor, що відслідковує рух ворожої авіації.

О 03:03 – відбій повітряної тривоги.

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Як зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук, ворог вночі здійснив атаку ударними БПЛА типу «Шахід-136» по Одещині.

«Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.

Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 18 квітня, сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.