Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ

Кирило Верес не вірить у можливість швидких проривів на десятки чи сотні кілометрів без суттєвого послаблення української оборони

«Це повзучий наступ малими піхотними групами. На більше противник зараз не спроможний», – зазначив Кирило Верес

Російська Федерація наразі не має спроможностей для масштабного наступу із захопленням значних територій, натомість застосовує тактику просування малими піхотними групами. Як інформує «Главком», про це заявив Герой України, командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес в ефірі програми «Сценарій параду на Червоній площі» на «Радіо Хартія».

За словами військового, так званий російський наступ, про який періодично повідомляють інформаційні ресурси, полягає переважно в діях малих штурмових груп, які намагаються просуватися вперед за рахунок чисельності та постійного тиску.

«Це повзучий наступ малими піхотними групами. На більше противник зараз не спроможний», – зазначив Кирило Верес.

Командир наголосив, що Росія обрала найбільш ефективну для себе тактику в умовах сучасної війни, оскільки не рахується з людськими втратами. Водночас він не вірить у можливість швидких проривів на десятки чи сотні кілометрів без суттєвого послаблення української оборони.

«Щоб захопити великі території, наші війська мали б просто відступити. Я не бачу зараз у противника ресурсів для таких дій», – підкреслив військовий.

Кирило Верес також зауважив, що ефективна протидія цій тактиці потребує посилення мінно-вибухових загороджень, розвитку технологій, застосування безпілотних систем і чіткого управління підрозділами на рівні бригад і батальйонів.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

До слова, Олександр Сирський повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км.