Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році

Доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%. Про це повідомляє таблоїд Bild, пише «Главком».

Зазначається, що економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча мова не йде про неминучий економічний крах, негативні тенденції посилюються, а можливості держави їх компенсувати швидко скорочуються.

Найбільшого удару зазнає нафтовий сектор, що є ключовим джерелом доходів для російського бюджету. Через падіння світових цін на нафту та дію санкцій надходження від енергоекспорту різко зменшилися. За оцінками німецького уряду, у 2026 році вони можуть забезпечити лише близько п’ятої частини всіх бюджетних доходів РФ.

Водночас бюджет країни дедалі більше набуває військового характеру. Близько 40% усіх державних витрат Росія спрямовує на оборону та безпеку. Паралельно зростає залежність Москви від Китаю: за оцінками Берліна, до 87% критично важливих товарів для російської військової промисловості нині надходять саме з КНР.

Серйозно скоротився і Резервний фонд РФ. Приблизно до 42 млрд євро, що майже вдвічі менше, ніж на початку повномасштабної війни.

Як повідомлялось, доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року.

Нагадаємо, Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки.

До слова, російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.