На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
Максиму Кононцю назавжди 25 років
колаж: glavcom.ua

Шлях у Збройних силах України Максим розпочав зі строкової служби у 2021 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Кононця.

20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув оператор безпілотних літальних апаратів старший солдат Максим Кононець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію та Боярську міську раду.

Максим Кононець народився 20 листопада 2000 року в місті Кремінна на Луганщині. У 2016 році закінчив місцеву школу-гімназію. Також навчався у професійному будівельному ліцеї № 98 в Сіверськодонецьку, де у 2019 році здобув фах електрогазозварника. Далі продовжив освіту в Рубіжанському індустріально-педагогічному коледжі, який закінчив у 2021 році, отримавши спеціальність техніка-технолога зварювального виробництва.

Із 2019 року працював на Новокраматорському машинобудівному заводі електрогазозварником.

Шлях у Збройних силах України Максим розпочав зі строкової служби у 2021 році. У 2023 році підписав контракт і продовжив службу. Він був оператором безпілотних літальних апаратів у складі механізованого батальйону.

Максим Кононець загинув 20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області
Максим Кононець загинув 20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області
фото: Луганська обласна державна адміністрація

20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області Максим Кононець загинув, захищаючи Україну. Йому було лише 25 років.

За мужність і відданість Максим неодноразово отримував нагороди, серед яких медаль «Учасник бойових дій», нагрудний знак «Козацький хрест» та медаль «За поранення». Ще одна відзнака залишається на місці служби, її точна назва родині поки що невідома.

Максим Кононець
Максим Кононець
фото: Боярська міська рада

Поховали 25-річного воїна на Алеї Героїв на кладовищі села Тарасівка у Боярській міській територіальній громаді Фастівського району.

У захисника залишилися мати, неповнолітня сестра, бабуся та наречена, які проживають у «Містечку Хансена» на Київщині.

«Містечка Хансена» – це житло для родин, які втратили домівку через російське вторгнення. Оселі надають у безкоштовне користування до 5 років на території Софіївської Борщагівки, села Тарасівка (Боярська територіальна громада), в селі Колонщина (Макарівська ТГ) та в селі Любимівка. Засновник та благодійник проєкту – американець Делл Лой Хансен.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях
Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва
На Миколаївщині суддя може втратити роботу через розпиття алкоголю
На Миколаївщині суддя може втратити роботу через розпиття алкоголю
Обмін полоненими. Редіс розповів, скільки «азовців» повернулося з російської неволі
Обмін полоненими. Редіс розповів, скільки «азовців» повернулося з російської неволі

