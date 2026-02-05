ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними

Обмежувальні заходи, запроваджені ЄС у 2014 році, залишаються важливим елементом підтримки України у війні проти Росії

Економіка Росії, заснована на війні, може наближатися до точки, коли вона стане «нестійкою». У цьому переконаний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю О'Саллівана виданню The Guardian.

За словами спеціального посланця ЄС, західні санкції мають «значний вплив» на російську економіку. Хоча при цьому він заявляє, що вони «не панацея» і їх завжди можна буде обійти. Так він висловився щодо впливу санкцій на РФ напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Девід О'Салліван переконаний, що після чотирьох років вони таки мають ефект.

«Я досить оптимістично налаштований. Я думаю, що санкції справді мали значний вплив на російську економіку», – сказав представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван.

При цьому він припустив, що протягом 2026 року РФ дійде до такого стану, коли все стане нестійким, оскільки країна займалася лише розбудовою воєнної економіки.

Посланець із питань санкцій також заявив, що він «дуже повільно звинувачує країни» у невиконанні побажань ЄС, зазначивши, що «жодна країна, яка не входить до ЄС, не зобов’язана дотримуватися наших санкцій».

Нині Євросоюз намагається переконати інші країни не дозволяти перепродаж європейських товарів Росії, особливо компонентів, які та може використовувати для військового озброєння.

Особлива увага у санкційному питанні – тіньовому флоту. О'Салліван вважає, що ЄС успішно вжив заходів для протидії російському тіньовому флоту, який транспортує російську нафту на ринки Китаю та Індії. Під санкціями ЄС станом на грудень майже 600 суден.

Обмежувальні заходи, запроваджені ЄС у 2014 році, залишаються важливим елементом підтримки України у війні проти Росії. Наразі діють такі групи обмежувальних заходів ЄС:

Санкції у зв’язку з діями, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України (персональні санкції);

Санкції у зв’язку з незаконною анексією АР Крим та м. Севастополь;

Санкції зв’язку з діями РФ з дестабілізації ситуації в Україні;

Санкції ЄС проти колишніх високопосадовців України та їхнього найближчого оточення.

Нагадаємо, днями Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ. Силовики піднялися на борт судна, після чого його було затримано для перевірки та митного контролю. На борту перебувало 23 громадянина Росії, зазначається, що вони не чинили опору.