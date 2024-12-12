Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками

Наші ветеранські програми починають працювати з моменту мобілізації працівника – Метінвест

Підтримка ветеранів – це спільна відповідальність бізнесу, держави та суспільства, адже вже зараз в Україні проживає понад 3 млн людей з інвалідністю, з яких понад 300 тисяч набули такого статусу від початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест на заході «Драйвери змін: бізнес для людей та про людей», який організували Глобальний договір ООН в Україні та ПРООН в Україні.

Давиденко зауважив, що Метінвест не вказує у вакансіях, чи призначені вони для ветеранів, адже головне – створити єдину екосистему для всіх працівників. Водночас, перед компанією стоїть виклик створити систему реінтеграції ветеранів, яка б працювала, адже за десятиліття війни мобілізовано понад 10 000 співробітників компанії. Зараз у ЗСУ служить близько 8 000 працівників, демобілізовано приблизно 1 300 людей – з них майже 1 000 повернулися до роботи на підприємствах Групи.

Система, створена Метінвестом, ґрунтується на принципах відповідальності кожного – від керівника до колег ветеранів, пріоритетності сервісів для колишніх військових, системного підходу та справедливості, тобто створенні рівних можливостей для усіх працівників.

«Шлях ветеранів починається з моменту мобілізації. Ми підтримуємо з ними постійний зв’язок, забезпечуємо амуніцією. Надаємо юридичні консультації мобілізованим, ветеранам та їхнім родинам. Створюємо комфортні умови в колективах, щоб люди хотіли повертатися до нас», – розповів Давиденко.

Він зазначив, що для ветеранів у компанії діють програми навчання та перекваліфікації, а також медичного страхування. Наразі у компанії відкрито понад 4 000 вакансій у прифронтових містах. Також Усі охочі мають змогу пройти перекваліфікацію та навчатися в університеті Метінвест Політехніка, яку цьогоріч обрало 16 ветеранів війни.

«Людина, яка проходить службу в ЗСУ, зазвичай демонструє значно вищий рівень відповідальності за багатьма критеріями, зокрема у сфері безпеки, порівняно зі середньостатистичним цивільним. Для нас це великий плюс. Ми бачимо у ветеранах цілу низку переваг, які вони приносять до команди, якщо обирають працювати з нами», – переконаний Давиденко.

Також, за його словами, Метінвест запустив відеокурс зі взаємодії з ветеранами війни, які повернулися з фронту до цивільного життя й проходять шлях адаптації на підприємствах. Проєкт створено у співпраці з військовою психологинею. А програма менторства передбачає підтримку й введення посади фахівців із роботи з ветеранами, які допоможуть адаптуватися та розвиватися. Вони стануть у пригоді, якщо у ветеранів виникають проблеми з комунікацією чи браком інформації. Крім того, Метінвест запровадив групи швидкої психологічної допомоги для колишніх військових на «Запоріжсталі». І якщо вони будуть результативними, компанія має намір поширити їх на всіх підприємствах.

«Суспільна парадигма має змінитися, і цей процес уже розпочався. У ньому мають брати участь усі: бізнес, громадські організації та, звісно, держава. Але не варто покладати всю відповідальність лише на державу. Хотілося б, щоб вона вирішувала більшість питань, але це спільне завдання для всіх нас. Сьогодні ми робимо перші успішні кроки», – підсумував Давиденко.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України, і отримала перемогу у двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – «Підтримка ветеранів і їхніх родин» та «Підтримка добробуту співробітників».