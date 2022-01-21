Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватись

До «помаранчевої» зони додалася Чернігівщина

В Україні розширилась «помаранчева» зона карантину. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають вже вісім областей, додалася Чернігівщина. Про це свідчать дані МОЗ.

Тож, зараз у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),

Рівненська – критичний показник нових випадків,

Сумська – критичний показник нових випадків,

Чернівецька – критичний показник нових випадків,

Львівська – критична динаміка госпіталізацій,

Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,

Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,

Чернігівська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.