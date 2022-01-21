Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватись

Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватисьграфіка
До «помаранчевої» зони додалася Чернігівщина
В Україні розширилась «помаранчева» зона карантину. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають вже вісім областей, додалася Чернігівщина. Про це свідчать дані МОЗ.
Тож, зараз у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська – критичний показник нових випадків,
- Сумська – критичний показник нових випадків,
- Чернівецька – критичний показник нових випадків,
- Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
- Чернігівська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.
Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.