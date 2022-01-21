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    Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватись

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    Найгірші показники щодо Covid-19 демонструє&nbsp;Івано-Франківська область - Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватись
    Найгірші показники щодо Covid-19 демонструє Івано-Франківська область
    фото: ВВС

    До «помаранчевої» зони додалася Чернігівщина

    В Україні розширилась «помаранчева» зона карантину. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають вже вісім областей, додалася Чернігівщина. Про це свідчать дані МОЗ.

    Тож, зараз у «помаранчевій» зоні перебувають такі області:

    • Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
    • Рівненська – критичний показник нових випадків,
    • Сумська – критичний показник нових випадків,
    • Чернівецька – критичний показник нових випадків,
    • Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
    • Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
    • Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків,
    • Чернігівська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

    Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

    Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

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    Теги: Чернігівщина Україна епідемія карантин коронавірус
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    Вже вісім областей. «Помаранчева» зона продовжує розширюватись