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    HiTech

    Twitter заблокував фразу, яка вйишла у тренди після штурму Капітолія

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    Прихильники Дональда Трампа біля Капітолія 6 січня - Twitter заблокував фразу, яка вйишла у тренди після штурму Капітолія
    Прихильники Дональда Трампа біля Капітолія 6 січня

    У соцмережі хочуть, щоб тенденції сприяли здоровим дискусіям у Twitter

    Соцмережа Twitter заборонила користувачам публікувати на платформі фразу «повісьте (віцепрезидента США, – ред) Майка Пенса» та усі її варіації.

    Про це пише The Guardian з посиланням на представника Twitter.

    «Ми заблокували фразу і інші її варіанти із трендів. Ми хочемо, щоб тенденції сприяли здоровим дискусіям у Twitter. Це означає, що часом ми можемо перешкоджати певному контенту потрапляти в тренди», – заявили у Twitter.

    Фотограф агентства Reuters Джим Бург раніше повідомив в Twitter, що 6 січня чув, як принаймні три прихильники президента США Дональда Трампа в Капітолії вигукували, що хотіли б знайти віцепрезидента Пенса і стратити його, повісивши на дереві Капітолійського пагорба як зрадника.

    До слова, Twitter заблокував французького депутата, який видавав себе за Трампа.

    Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.

    Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

    Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

    Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

    Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

    Теги: США акція політика протест вибори у США Майк Пенс Twitter соціальні мережі
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