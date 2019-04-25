Нардеп пояснив, що через «тьорки з Зеленським» тепер не вистачає голосів на закон про мову



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Народний депутат Ігор Попов Фото: Ukranews.com

Согоднішнє голосування за важливий закон може бути зірване

Народний депутат, заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов заявив, що через «тьорки з Зеленським» не вистачає голосів на закон про мову.

Про це Попов розповів в інтерв’ю Главкому.

Нардеп прокоментував інформацію, що між першим та другим туром голосування в Раді обговорювалось питання створення певної антипрезидентської групи на випадок перемоги Володимира Зеленського.

«Це ситуативна більшість. На перший день після другого туру обговорювалось прийняття в четвер, 25 квітня, жорсткого пакету законопроектів, які б обмежили повноваження президента і посилили б повноваження Ради. Але комітет правової політики, який повинен був 24 квітня розглянути ці законопроекти, не зібрався – зірваний кворум. Це означає, що вже відбулася певна комунікація: жорсткого варіанту з цієї сторони не буде. Можливо, буде якийсь більш м’який варіант. Тобто немає 226 голосів, які готові активно протидіяти, а всі хочуть домовлятись», - пояснив він.

За його словами, на політичній арені України склалася ситуація, яка в шахах називається «цугцванг».

«Таким чином, на сьогодні склався цугцванг: у Зеленського немає ні людей, ні повноважень, але в його опонентів є бажання домовитись на півроку і більше, а не атакувати зараз новообраного президента», - розповів Попов.

Нардеп зазначив, що достроковий розпуск Ради можливий.

«50 на 50. Якщо з відставкою Парубія – це навряд, то з розпуском – все ще можливо», - вважає він.

Попов заявив, що постанову про звільнення Парубія можна вважати тиском, щоб він швидше призначав дату інавгурації.

«Так, в тому числі: і призначив дату інавгурації якомога швидше, і дав розпустити парламент. Але голосів на відставку Парубія немає, і він це бачить. Взагалі-то зараз ключові фігури ведуть переговори. Працює човникова дипломатія. І тому жодних публічних заяв від ключових фігур», - пояснив нардеп.

Політик вважає, що такі «тьорки» будуть не довго тривати.

«Швидко. Але є пастка з календарем – легітимне рішення Рада може прийняти тільки завтра, 25 квітня. От сьогодні всю ніч будуть «терти», але остаточно не домовляться. І тому завтра всі рішення будуть половинчасті, «розвідка боєм». Буде вірогідно провалений закон про мову, приймуть рішення по нацбезпеці (про розмінування) і деякі рішення по парламентській реформі. І все. І у нас виходить пауза до 14 травня і до цього числа у нас не буде визначена дата інавгурації. І у травні всі «тьорки» продовжаться», - резюмував Попов.

Нагадаємо, 23 квітня Писаренко ініціював збір підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія.

Варто відзначити, що голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

Сам же спікер парламенту сказав, що готовий піти у відставку, але за однієї умови - після підписання законопроекту про мову.