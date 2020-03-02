Арахамія вважає, що Гончарук залишиться прем'єром



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Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

«На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур», - заявив Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

Про це Арахамія розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур», - заявив Арахамія, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду прем'єра нині розглядають.

Також Арахамія відповів на уточнювальне запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук.

«Гадаю, що так. Принаймні наразі ніякі заяви не надходили», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська.