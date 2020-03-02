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    Політика

    Арахамія вважає, що Гончарук залишиться прем'єром

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    Голова фракції &laquo;Слуга народу&raquo; у Верховній Раді Давид Арахамія&nbsp; - Арахамія вважає, що Гончарук залишиться прем'єром
    Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія 

    «На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур», - заявив Арахамія

    Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

    Про це Арахамія розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур», - заявив Арахамія, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду прем'єра нині розглядають.

    Також Арахамія відповів на уточнювальне запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук.

    «Гадаю, що так. Принаймні наразі ніякі заяви не надходили», - сказав Арахамія.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

    Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська. 

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