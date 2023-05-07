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У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники

Діана Гасюк
glavcom.ua
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
нова місія, призначена для покращення прогнозування ураганів
фото: CNN

Нова місія NASA та Rocket Lab готова до запуску, який буде вестися у прямому ефірі

У травні планується декілька запусків чотирьох малих супутників, які покращать моніторинг погоди та прогнозування ураганів. Про це повідомляють у CNN.

Нова місія призначена для покращення прогнозування ураганів та готова до запуску безпосередньо перед початком сезону атлантичних ураганів. На півночі Атлантики сезон ураганів триває з 1 червня по 30 листопада.

Місія NASA включає сузір'я кубсатів (англ. Cube Satelite – тип малих супутників для космічних досліджень) під назвою TROPICS. Очікується, що перші два кубсата стартують з півострова Махія (Нова Зеландія), на борту ракети Rocket Lab Electron протягом двогодинного вікна, яке відкривається у неділю о 21:00 північноамериканським східним часом. Два додаткових CubeSats будуть запущені пізніше у травні.

Запуск першої місії під назвою «Ракета, як ураган» транслюватиметься в прямому ефірі на веб-сайті NASA та Rocket Lab.

Разом чотири супутники, кожен з яких важить 12 фунтів і розміром приблизно з буханець хліба, будуть спостерігати за тропічними циклонами з низької навколоземної орбіти.

Коли всі вони вийдуть на орбіту, крихітні супутники сформують сузір’я, яке буде проводити спостереження частіше, ніж нинішні супутники, що працюють для моніторингу погоди.

Кожен CubeSat обертатиметься на висоті приблизно 340 миль (550 кілометрів) над поверхнею Землі та здійснюватиме щогодинні спостереження за опадами, температурою та вологістю тропічних штормів. Сучасні супутники приймають подібні дані, але лише кожні шість годин, що ускладнює вимірювання інтенсивності штормів.

У 2022 році на США обрушилися три урагани, але один лише ураган «Іен» завдав збитків на суму понад 100 мільярдів доларів і спричинив понад 100 жертв, сказав Кім.

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Теги: Нова Зеландія ракета ураган відео

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