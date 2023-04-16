Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці

Потужні самохідні гаубиці M109L ведуть вогонь по по російських окупантах

Щонайменше три десятки 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, які були виділені Україні Італією та відремонтовані коштом США, уже знаходяться на передовій в Україні. Про це пише італійське видання La Repubblica.

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За даними джерел видання, загалом Україні планують поставити, чи вже поставили 60 таких САУ, на фронті уже воюють щонайменше 30 одиниць.

«Ось уже кілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських лініях. І цим вони свідчать про значущість внеску Італії у військові операції руху опору», – пише видання.

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Як зазначається, ці самохідні гаубиці є частиною пакета військової допомоги, узгодженого попереднім італійським урядом Маріо Драгі.

У жовтні 2022 року повідомлялося про передачу Україні Італією понад 20 САУ M109L. La Repubblica тоді зазначала, що це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, яка використовує боєприпаси НАТО. В останні роки холодної війни Італія зробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель. Пізніше їх зняли з озброєння.