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Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські військові активно використовують італійські самохідні гаубиці
фото з відкритих джерел

Потужні самохідні гаубиці M109L ведуть вогонь по по російських окупантах

Щонайменше три десятки 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, які були виділені Україні Італією та відремонтовані коштом США, уже знаходяться  на передовій в Україні. Про це пише італійське видання La Repubblica. 

За даними джерел видання, загалом Україні планують поставити, чи вже поставили 60 таких САУ, на фронті уже воюють щонайменше 30 одиниць.

«Ось уже кілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських лініях. І цим вони свідчать про значущість внеску Італії у військові операції руху опору», – пише видання.

Як зазначається, ці самохідні гаубиці є частиною пакета військової допомоги, узгодженого попереднім італійським урядом Маріо Драгі.

У жовтні 2022 року повідомлялося про передачу Україні Італією понад 20 САУ M109L. La Repubblica тоді зазначала, що це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, яка використовує боєприпаси НАТО. В останні роки холодної війни Італія зробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель. Пізніше їх зняли з озброєння.

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Теги: відео озброєння модель боєприпаси рятувальники військові машини Італія

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