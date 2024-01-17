Міноборони анонсувало зміни щодо медичного забезпечення

За словами посадовиці, нині формування всіх процедур відбувається в Міністерстві охорони здоров’я

Зміни дозволять Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО

Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Калмикова зазначила, що у Верховній Раді вже взяли за основу законопроєкт № 100343, в якому чітко визначається, коли Міноборони повинно формувати політику щодо медичної допомоги, а коли Міністерство охорони здоров’я.

«Це дасть можливість Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО в частині догоспітальної допомоги, а Міністерству охорони здоров’я – у частині післягоспітальної допомоги і далі», – пояснила вона.

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За словами посадовиці, нині формування всіх процедур відбувається в Міністерстві охорони здоров’я, і коли потрібно робити щось в частині тактичної медицини, воно запрошує медиків з військових формувань, які мають бойовий досвід.

Заступниця міністра також наголосила, що питання єдиного стандарту аптечок та їх якісного наповнення якраз лежить в площині нормативного регулювання.

«Можливість користуватися стандартами НАТО дає можливість врегульовувати і якість», – додала вона.

Наталія Калмикова зазначила, що у підрозділів є можливість замовляти якісні аптечки, і вони є в достатній кількості. «Зараз аптечки дуже ретельно перевіряють, є група, яка їздить по підрозділах і перевіряє, що є у них», – додала вона.

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Посадовиця нагадала, що в грудні минулого року була запроваджена спрощена процедура списання аптечок, медичних наплічників тощо.

«З 20 етапів ми скоротили до трьох. Це стало можливим після переведення з інвентарного майна у витратне майно. Тепер підрозділи списують це майно і ми найближчим часом очікуємо побачити потреби», – сказала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.

До слова, ухвалений у другому читанні законопроєкт №10062 дозволить армії прискорити процеси обміну інформацією.