Ракетний обстріл Олександрії: в ОДА повідомили про загиблих
На місці досі ведуться аварійно-рятувальні роботи
Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому в Олександрії, що на Кіровоградщині, є загиблі й постраждалі. Досі ведуться аварійно-рятувальні роботи. Про це сьогодні повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Кіровоградщина, як і вся Україна пережила неспокійну ніч. Ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії. Є загиблі та постраждалі", – сказав він без уточнень.
Нагадаємо, за інформацією олександрійського міського голови Сергія Кузьменка, вчора о 22:26, російські війська завдали удару по аеродрому в Олександрії.
Відомо, що увечері 15 квітня і у Полтаві пролунав вибух. Також учора рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню.