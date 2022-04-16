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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Олександрії: в ОДА повідомили про загиблих

    Окупанти вгатили по Олександрії в ніч на 16 квітня - Ракетний обстріл Олександрії: в ОДА повідомили про загиблих
    Окупанти вгатили по Олександрії в ніч на 16 квітня
    фото з відкритих джерел

    На місці досі ведуться аварійно-рятувальні роботи

    Внаслідок ракетного обстрілу аеродрому в Олександрії, що на Кіровоградщині, є загиблі й постраждалі. Досі ведуться аварійно-рятувальні роботи. Про це сьогодні повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

    "Кіровоградщина, як і вся Україна пережила неспокійну ніч. Ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії. Є загиблі та постраждалі", – сказав він без уточнень.

    Нагадаємо, за інформацією олександрійського міського голови Сергія Кузьменка, вчора о 22:26, російські війська завдали удару по аеродрому в Олександрії.

    Відомо, що увечері 15 квітня і у Полтаві пролунав вибух. Також учора рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Олександрії: в ОДА повідомили про загиблих