Названо міста Італії, де запровадили карантин
На сьогодні кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб
В італійському регіоні Ломбардія опублікували список населених пунктів, повністю закритих на карантин через спалах коронавірусу в країні.
Про це повідомляє CNN.
«Пресслужба італійського регіону Ломбардія опублікувала перелік населених пунктів, які перебувають у повністю закритому режимі, всередині так званих червоних зон, створених для запобігання поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Карантин запроваджено у населених пунктах: Кодоньо, Кастільйоне-д Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деі-Пассеріні, Кастельгерундо, Сан-Фіоран.
Наголошується, що в'їзд та виїзд до та з «червоної зони» заборонені. Крім того, у зазначених пунктах закрили залізничні станції та зупинили рух громадського транспорту.
Станом на 25 лютого кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб.
Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.
Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.
Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.
Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.