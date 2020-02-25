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    Названо міста Італії, де запровадили карантин

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    Мілан відкритий для туристів, однак консульство України в Мілані поки зупиняє роботу - Названо міста Італії, де запровадили карантин
    Мілан відкритий для туристів, однак консульство України в Мілані поки зупиняє роботу

    На сьогодні кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб

    В італійському регіоні Ломбардія опублікували список населених пунктів, повністю закритих на карантин через спалах коронавірусу в країні.

    Про це повідомляє CNN.

    «Пресслужба італійського регіону Ломбардія опублікувала перелік населених пунктів, які перебувають у повністю закритому режимі, всередині так званих червоних зон, створених для запобігання поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

    Карантин запроваджено у населених пунктах: Кодоньо, Кастільйоне-д Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деі-Пассеріні, Кастельгерундо, Сан-Фіоран.

    Наголошується, що в'їзд та виїзд до та з «червоної зони» заборонені. Крім того, у зазначених пунктах закрили залізничні станції та зупинили рух громадського транспорту.

    Станом на 25 лютого кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції

     

    Швейцарія карантин коронавірус
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