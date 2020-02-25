Названо міста Італії, де запровадили карантин



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На сьогодні кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб

В італійському регіоні Ломбардія опублікували список населених пунктів, повністю закритих на карантин через спалах коронавірусу в країні.

Про це повідомляє CNN.

«Пресслужба італійського регіону Ломбардія опублікувала перелік населених пунктів, які перебувають у повністю закритому режимі, всередині так званих червоних зон, створених для запобігання поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Карантин запроваджено у населених пунктах: Кодоньо, Кастільйоне-д Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деі-Пассеріні, Кастельгерундо, Сан-Фіоран.

Наголошується, що в'їзд та виїзд до та з «червоної зони» заборонені. Крім того, у зазначених пунктах закрили залізничні станції та зупинили рух громадського транспорту.

Станом на 25 лютого кількість інфікованих коронавірусом в Італії досягла 283 осіб.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.