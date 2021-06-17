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    Фермери везуть киянам свіжі продукти: де сьогодні відбудуться ярмарки (адреси)

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    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція - Фермери везуть киянам свіжі продукти: де сьогодні відбудуться ярмарки (адреси)
    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція
    Фото з відкритих джерел

    У четвер ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    У четвер, 17 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

    Сезонні та сільськогосподарські ярмарки в Києві триватимуть до кінця цього тижня.

    Нагадаємо, навесні в Україні рекордно здорожчала олія. Експерти розповіли, що виробникам невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

    Також в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

    Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кг до вересня поточного року.

    З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок кияни
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    Фермери везуть киянам свіжі продукти: де сьогодні відбудуться ярмарки (адреси)