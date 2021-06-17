Фермери везуть киянам свіжі продукти: де сьогодні відбудуться ярмарки (адреси)
У четвер ярмарки відбудуться у шести районах столиці
У четвер, 17 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Отже сьогодні ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.
Сезонні та сільськогосподарські ярмарки в Києві триватимуть до кінця цього тижня.
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