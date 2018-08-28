Не ховайтеся за стінами: опубліковано останнє звернення Маккейна



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Джон Маккейн

Маккейн закликав американців «не ховатися за стінами» й розкритикував політику Трампа

У Капітолії штату Аризона (США) колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його остання звернення.

Про це повідомляє BBC.

В останньому зверненні Джон Маккейн запевнив, що вони допомогли визволити від тиранії та бідності більше людей ніж колись в історії. Разом з тим він заявив, що «ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть й насильство у всіх куточках земної кулі«

«Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були», - додав політик.

Також він закликав народ США не впадати у відчай через існуючі труднощі, бо «ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію».

Рік Девіс повідомив, що на церемонії прощання з виступами будуть присутні екс-президенти Джордж Буш-молодший, що був суперником сенатора на праймеріз республіканців у 2000 році, а також Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах у 2008 році.

Дональд Трамп не відвідає церемонію прощання. Адміністрацію президента США буде представляти віце-президент Майкл Пенс.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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