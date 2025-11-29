WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні

Стів Віткофф залишається оптимістом і переконаний, що економічний інтерес стане найкращим запобіжником від майбутніх конфліктів

Команда президента США розробляє план завершення війни, який більше нагадує масштабну комерційну угоду, ніж дипломатичний договір

Поки світ очікує від Вашингтона рішучих геополітичних кроків, оточення Дональда Трампа робить ставку на прагматизм, який межує з цинізмом. За зачиненими дверима маєтків у Флориді формується нова концепція завершення війни в Україні, яку можна описати гаслом «Make Money Not War» («Заробляйте гроші, а не воюйте»). Головна ідея цього підходу полягає в тому, щоб перетворити Росію з військової загрози на «країну можливостей» для американського бізнесу, при цьому фактично змусивши Україну прийняти нові правила гри. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на власні джерела та інсайдерську інформацію.

Таємна зустріч у Маямі та «тіньова дипломатія»

Журналісти розповідають про зустріч, що відбулася минулого місяця у Маямі-Біч. За одним столом зібралися троє впливових бізнесменів: давній друг і партнер Трампа по гольфу Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Останній є довіреною особою Путіна і, попри санкції, відіграє ключову роль у цих перемовинах.

На екрані ноутбука вони редагували документ, який має на меті інтегрувати російську економіку обсягом 2 трильйони доларів назад у світову систему. Причому пріоритет надається саме американським компаніям, які мають випередити європейських конкурентів у гонитві за дивідендами.

Для Кремля ці переговори стали кульмінацією стратегії, розробленої ще до інавгурації Трампа: обійти традиційні органи нацбезпеки США (ЦРУ та Держдеп) і переконати нову адміністрацію, що «кордони важать менше, ніж бізнес». Віткофф, який діє як спецпредставник Трампа, вже шість разів відвідував Росію та зустрічався з Путіним, часто не повідомляючи про це американські спецслужби.

Замість ракет – скасування мит

Один із найбільш показових епізодів цієї «бізнес-дипломатії» стосується військової допомоги Україні. У жовтні президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон із проханням надати далекобійні ракети Tomahawk. Українські військові планували використати їх для ударів по російських нафтопереробних заводах, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів на вигідніших для Києва умовах.

Однак, за даними WSJ, Трамп, який напередодні мав розмову з Путіним, вирішив не надавати ці ракети. Натомість Стів Віткофф запропонував українським посадовцям альтернативний підхід.

«Яка користь від жменьки ракет?», – запитував перемовник Трампа під час обговорень.

Замість зброї він порадив Україні просити у Трампа 10-річне звільнення від митних тарифів. На його думку, це мало б «перезарядити» українську економіку. Віткофф також висував досить ексцентричні ідеї, наприклад, про те, щоб українські солдати після роззброєння працювали операторами в дата-центрах штучного інтелекту, побудованих американцями, отримуючи зарплати рівня Кремнієвої долини.

Розподіл ресурсів: Арктика, космос і заморожені активи

План, який просуває російська сторона через Дмитрієва, вражає своїми масштабами. Москва пропонує американським компаніям доступ до розробки надр в Арктиці та Сибіру, зокрема родовищ рідкісноземельних металів та енергоресурсів. Обговорюються навіть спільні місії на Марс за участі SpaceX Ілона Маска та Роскосмосу.

Щодо фінансування відбудови України, то тут «миротворці» планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів російського Центробанку, які здебільшого в Європі. Ідея полягає в тому, щоб за ці гроші американські та російські компанії реалізовували спільні інвестиційні проєкти.

Американські бізнесмени вже готуються «знімати вершки». Повідомляється про інтерес Exxon Mobil до повернення в нафтогазовий проєкт «Сахалін-1». Інші інвестори, пов’язані з оточенням Трампа, вже наймають лобістів, щоб отримати ліцензії на купівлю російських активів, включаючи навіть підірваний газопровід «Північний потік-2».

Шок у Європі та ризики для України

Європейські союзники США шоковані таким розвитком подій. Коли деталі цих планів потрапили до європейських розвідок, це викликало справжній переполох. У ЄС побоюються, що Москва використовує жадібність американського бізнесу, щоб вбити клин між США та Європою.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск влучно підсумував ситуацію: «Ми знаємо, що це не про мир. Це про бізнес». Європейці стурбовані тим, що після насильницької зміни кордонів Росію фактично винагороджують новими комерційними можливостями.

Головне питання для історії, як зазначають автори статті, полягає в тому, чи дійсно Путін готовий зупинити війну заради цих угод, чи це лише хитрий маневр, щоб заспокоїти США, поки він продовжує повільно, але невблаганно захоплювати Україну. Попередній досвід, зокрема провальний серпневий саміт, де Путін замість конструктиву прочитав Трампу лекцію з історії, натякає на другий варіант.

Утім, Стів Віткофф залишається оптимістом і переконаний, що економічний інтерес стане найкращим запобіжником від майбутніх конфліктів.

«Я займаюся укладанням угод. Саме тому я тут. Ми продовжуємо стукати у двері та генерувати ідеї», – заявив Віткофф в інтерв’ю виданню.

Раніше журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера.

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».