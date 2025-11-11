Головна Світ Політика
Путін роздратований «дипломатичним безладом» Лаврова на переговорах – The Guardian

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Путін хотів зустрічі з Трампом в Будапешті, але через погану розмову Лаврова з Рубіо все зірвалося
фото з відкритих джерел

Глава МЗС РФ Сергій Лавров зіпсував переговори з американським держсекретарем Марко Рубіо та тим самим зірвав зустріч російського диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом 

Попри численні чутки, немає жодних ознак того, що голова МЗС Росії Сєргєй Лавров втратив прихильність президента РФ Владіміра Путіна. Проте, як пише The Guardian з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника Кремля, Лавров дійсно погано впорався з нещодавньою розмовою з держсекретарем США Марком Рубіо, передає «Главком».

Джерело стверджує, що Путін, ймовірно, не звільнить свого міністра, який вірно служить йому десятиліттями, а його рідкісна поява на публічних заходах не є свідченням опали.

Ключова проблема полягає в тому, що глава МЗС РФ зіпсував переговори з американським держсекретарем, влаштувавши «дипломатичний безлад».

Співрозмовник видання повідомив, що Лавров під час розмови висунув безкомпромісний набір вимог. Він, імовірно, зробив це, щоб виглядати патріотичним в очах Кремля, але така позиція зрештою виявилася контрпродуктивною.

Джерело також додало, що Путін і раніше висловлював роздратування через надто конфронтаційний тон Лаврова та його послаблення дипломатичної майстерності.

Скасування саміту в Будапешті, яке відбулося після невдалої розмови Рубіо та Лаврова, позбавило Путіна важливої можливості. Ця зустріч могла б дозволити Путіну знову просувати свої аргументи перед президентом США, який раніше схилявся до позиції Москви щодо України після особистих зустрічей з главою Кремля.

Крім того, проведення саміту стало б значною символічною перемогою для Путіна, підкреслюючи його здатність вільно пересуватися Європою попри міжнародні зусилля з його ізоляції.

«Путін хотів зустрічі в Будапешті, і роль Лаврова не полягала в тому, щоб втручатися», – підкреслило джерело журналістів.

Вже повідомлялося, що відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на важливій нараді Ради безпеки РФ, а також його несподівана заміна на саміті G20, спровокували чутки про те, що головний дипломат Кремля втратив довіру Володимира Путіна. 

Ключовим моментом стало засідання, на якому російський лідер доручив розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний Лавров був єдиним постійним членом Радбезу, який був відсутній.

До слова, особиста зустріч очільника Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо, яку було скасовано Вашингтоном, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні все ще може відбутися. 

При цьому міністр закордонних справ РФ наполягає, що під час переговорів повинні бути враховані «інтереси Кремля».

