«Росіяни не вперше ціляться в об’єкти, пов’язані з Азербайджаном». Алієв засудив удар по Києву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами президента Азербайджану, росіяни не вперше ціляться в будівлю посольства країни
фото: AP

Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Унаслідок чергової російської атаки по столиці було пошкоджено посольство Азербайджану. Алієв засудив масований обстріл та висловив співчуття.

«Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й посольство Азербайджану. Пан президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном», – зазначив він.

Зеленський також додав, що під час розмови вони обговорили двосторонні відносини, про розвиток партнерства. «Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати», – зазначив глава держави.

Як відомо, у ніч на 28 серпня окупанти вдарили по посольству Азербайджану. Деякі вікна були розбиті, а на даху консульського відділу утворилися пробоїни.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки кількість загиблих зросла до пʼяти, постраждалих – 34.

До слова, унаслідок чергової масованої нічної атаки російських дронів на столицю 14 листопада вкотре постраждала цивільна інфраструктура. Цього разу ціллю окупантів став Сирецький парк, де розташована дитяча залізниця.

Читайте також:

Теги: обстріл Азербайджан Ільхам Алієв Володимир Зеленський

