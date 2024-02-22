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Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На північному сході країни місцями буде ожеледиця

22 лютого у більшості областей очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде хмарно з проясненнями. У східних областях та в Карпатах пройде невеликий мокрий сніг. На решті території очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. У південних областях без опадів.

Уночі та вранці у південно-західній частині місцями туман, а на північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У східних областях та в Карпатах очікується 1-6° морозу.

Вдень температура становитиме переважно 3-8° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів покажуть до 11°. На сході та в Карпатах очікується від 2° морозу до 3° тепла.

Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі очікується невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 1° морозу до 3° тепла. Удень очікується від 3-8° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла вночі та 6-8° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

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