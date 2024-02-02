Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого

В Україні буде хмарно з проясненнями

2 лютого в Україні потеплішає, синоптики прогнозують плюсову температуру. Втім, буде сильний вітер, а також невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім півдня, а вдень в Карпатах, на Закарпатті та сході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів синоптики не прогнозують. На заході країни вночі пориви вітру будуть сягати 15-18 м/с.

В Україні температура повітря протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла. На високогір'ї Карпат стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. Вдень на півдні країни температура підніметься до +1-6°.

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На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі в регіоні очікується невеликий мокрий сніг. Вдень опадів не передбачається. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 0-2° тепла.

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