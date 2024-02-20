Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого

Вдень температура переважно підніметься до 3° тепла

20 лютого в низці областей очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У вівторок очікується мінлива хмарність. У західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 1° до 6° морозу. На сході очікується до 9° морозу. У західних областях вночі буде близько 0°.

Вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У південних областях стовпчики термометрів покажуть до 6° тепла. На заході протягом дня очікується 3-8° тепла.

На Київщині буде мінлива хмарність. Уночі опадів не передбачається, а вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 1° до 6° морозу. Удень очікується від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 0-2° тепла вдень.