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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Підсумки 2024 року. Чого ми навчилися у найважчий рік війни?

glavcom.ua
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2024 рік став роком викликів
фото: depositphotos.com

Підсумки 2024 року

Це був рік всупереч всьому. Безсумнівно, один з найважчих років війни. Ось кілька моїх тез.

1. Рік імітації

Захід імітував допомогу і санкції. Ми імітували реформи, розвиток ВПК і кадрові зміни.

2. Рік, коли ніхто не вчився на помилках

Ні Захід, ні ми не вчились цей рік на своїх помилках. Жодні причини невдач 2023 року не були осмислені. Не були осмислені і перші пів року 2024. Тому як і раніше, всі прийняті на Заході рішення були запізнілі і неефективні.

Ми ж не вчились на своїх помилках ні у питанні мобілізації, ні у питанні ведення бойових дій, ні у питанні риття укріплень...

3. Рік втрати морального духу

Це був рік, в якому ми найбільше втратили свій дух. І хоча тисячі хлопців щодня проявляють героїзм знищуючи ворогів. І хоча орки навіть близько не досягли успіхів співмірних з Харківською чи Херсонською операціями – всі навколо деморалізовані і сповнені настрою поразки. Це був тотальний комунікаційний провал.

І, тим не менше, ми вистояли. Дорогою ціною.

Але так далі не можна.

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Джерело
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Теги: росія санкції Україна втрати

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Віктор Андрусів

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