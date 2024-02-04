У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого

В Україні буде хмарно з проясненнями

У неділю, 4 лютого на території України очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу, подекуди налипання мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей - пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень +3-8°, у південній частині до +11°, на півночі Лівобережжя 0-5° тепла.

В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°.

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На Київщині синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища, пов’язані із поривами вітру до 15-20 м/с. На території області – I рівень небезпечності.

У Київській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом невеликі опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі +2..+4°, вдень близько 5° тепла.