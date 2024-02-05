На негоду варто очікувати вже вночі: в Україні оголошено штормове попередження
Уночі 6 лютого пориви вітру 15-20 м/с
В Україні на вівторок, 6 лютого, оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
«6 лютого вночі в Україні, а вдень у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с», – йдеться у попередженні.
І рівень небезпеки, жовтий, оголошено по всій Україні, окрім трьох областей:
- Сумської;
- Одеської;
- Миколаївської.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднено також окремо для Києва та Київської області.
«Вночі 6 лютого пориви вітру 15-20 м/с», – попереджають синоптики. У столиці та Київській області також оголошено I рівень небезпеки.
За словами синоптиків, через таку погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Температура вночі від 4°C тепла до 1°C морозу; вдень 2-7°C тепла, на Закарпатті та у південній частині – 6-11°C тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Буде хмарно з проясненнями, подекуди дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі 1-3°C тепла, вдень – 4-6°C тепла.
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