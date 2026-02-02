Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї

Інцидент стався на території спеціалізованої частини радіоелектронної розвідки

У польському місті Пряшів на території військової частини впав дрон невідомого походження, який приземлився за кілька десятків метрів від складу озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Wydarzenia.

Інцидент стався у середу, 28 січня, на території спеціалізованої частини радіоелектронної розвідки та боротьби. Підрозділ займається збором інформації та моніторингом радіопростору на північному сході Польщі, зокрема у районі Сувальського коридору.

За даними джерел польського видання Radio ZET, чергова служба частини спостерігала безпілотник, який певний час кружляв над базою. Згодом дрон упав приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Вартові після первинного огляду занесли його до одного з приміщень.

«Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував обладнання антенного поля. Чергова служба була безпорадною – спостерігала, як він літає, і нічого не могла зробити. Після падіння допустили помилку, занісши його до будівлі. Дрон міг далі працювати й збирати дані. За процедурою його слід було накрити сіткою або брезентом і не чіпати».

Жандармерія Військова підтвердила, що розслідує інцидент. «Підрозділ ЖВ у Пряшеві був поінформований про інцидент близько 18:00 і негайно розпочав процесуальні дії...». Йдеться про порушення правил повітряного руху під час виконання польоту повітряним судном, зокрема безпілотником, у визначеному повітряному просторі. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Раніше Польща повідомляла про фіксацію метеозондів, які потрапляли у її повітряний простір з території Білорусі. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, об’єкти, схожі на повітряні кулі, з’являлися над країною три дні поспіль.