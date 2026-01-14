Головна Техно Телеком
Польща визнала, що опинилася на межі блекауту через кібератаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кшиштоф Гавковський наголосив, що атака у грудні 2025 року стала найсерйознішою за останній час
За словами польського урядовця, кібератака була спрямована на енергетичні обʼєкти

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулася кібератака з боку Росії на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

«Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, яка мала на меті відключити електроенергію громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до блекауту», – каже він.

За словами Гавковського, в останні дні грудня кібератаки зазнали установки, які виробляють електроенергію, теплоелектростанція. Віцепремʼєр також зазначив, що ситуацію було складно контролювати через погодні умови.

«Все вказує на те, що ми маємо справу з російським саботажем, який мав дестабілізувати ситуацію в Польщі... У нас є добре підготовлені інституції. Не варто панікувати», – додав урядовець.

Нагадаємо, районний суд у Кракові заарештував на три місяці громадянина Росії, підозрюваного в несанкціонованому втручанні в телеінформаційні системи польських компаній. За даними прокуратури, чоловік може бути причетний до кіберзлочинної діяльності в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

До слова, урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося.

