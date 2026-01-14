Польща визнала, що опинилася на межі блекауту через кібератаку РФ
За словами польського урядовця, кібератака була спрямована на енергетичні обʼєкти
Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулася кібератака з боку Росії на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.
«Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, яка мала на меті відключити електроенергію громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до блекауту», – каже він.
За словами Гавковського, в останні дні грудня кібератаки зазнали установки, які виробляють електроенергію, теплоелектростанція. Віцепремʼєр також зазначив, що ситуацію було складно контролювати через погодні умови.
«Все вказує на те, що ми маємо справу з російським саботажем, який мав дестабілізувати ситуацію в Польщі... У нас є добре підготовлені інституції. Не варто панікувати», – додав урядовець.
Нагадаємо, районний суд у Кракові заарештував на три місяці громадянина Росії, підозрюваного в несанкціонованому втручанні в телеінформаційні системи польських компаній. За даними прокуратури, чоловік може бути причетний до кіберзлочинної діяльності в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.
До слова, урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося.
