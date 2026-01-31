Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику

За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ ФСБ

Польська команда реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації назвала цей інцидент найсерйознішим за останні роки

Польські посадовці заявили, що російські розвідувальні структури, ймовірно, стоять за серією кібератак, здійснених наприкінці грудня проти критично важливих об’єктів країни, пише «Главком».

Під удар потрапили близько 30 об’єктів відновлюваної енергетики, промислове підприємство, а також теплоелектростанція, яка забезпечує опаленням майже пів мільйона людей.

Як повідомляє Reuters, польська команда реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації назвала цей інцидент найсерйознішим за останні роки. У звіті фахівців атаки охарактеризовано як «суто руйнівні» та порівняли їх з навмисним підпалом. Особливе занепокоєння викликає те, що вони відбулися в період сильних морозів і снігових бур, незадовго до новорічної ночі.

За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), зокрема структура, відома як «Центр 16». Хакерські групи, які пов’язують із цією службою, відстежуються під назвами Berserk Bear та Dragonfly. Їхньою метою, за даними звіту, було повне знищення даних на внутрішніх системах теплоелектростанції, однак системи кіберзахисту змогли заблокувати цю фазу атаки.

Російська сторона традиційно заперечує будь-яку причетність до кібератак у Європі, а російське посольство на запит журналістів не надало коментарів.

Водночас альтернативний аналіз, оприлюднений словацькою компанією ESET, вказує на можливу участь іншого російського угруповання – Sandworm, яке пов’язують уже з військовою розвідкою РФ. Дослідники зазначають, що шкідливе програмне забезпечення має спільні риси з попередніми деструктивними кібератаками, приписуваними Росії, хоча не виключають участі кількох різних груп у межах однієї операції.

Нагадаємо,міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулася кібератака з боку Росії на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що окремі ознаки вказують на можливу причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру країни.