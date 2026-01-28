Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink

Сікорський прокоментував публікацію Інституту вивчення війни про те, що росіяни почали все частіше використовувати Starlink

Раніше повідомлялося, що РФ оснащує дрони терміналами Starlink, щоб підвищити ефективність атак на Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського мільярдера Ілона Маска не допустити, аби супутниковий зв'язок Starlink використовували російські окупанти в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

«Гей, великий чоловіче Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для завдання ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити твоєму бренду», – зазначив він.

Глава польського МЗС репостнув допис американського Інституту вивчення війни, де йдеться про те, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink для збільшення дальності дії ударних дронів.

Нагадаємо, Росія розробляє нову зброю для знищення супутників Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Згідно з даними розвідки, так звана зброя зональної дії заповнюватиме орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це може вивести з ладу одразу кілька супутників, але також створює ризик катастрофічного супутньої шкоди для інших орбітальних систем.

До слова, у 2025 році президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.