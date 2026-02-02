Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса, другий дрон влучив безпосередньо по людях

Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області, використовуючи ударні дрони типу Shahed. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

Як розповів Флеш, група безпілотників рухалася вздовж автодороги під дистанційним керуванням через радіомодеми. Оператор одного з дронів помітив автобус, що рухався трасою, та цілеспрямовано спрямував безпілотник у бік цивільного транспорту.

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса. Унаслідок ударної хвилі водій втратив керування, транспортний засіб з’їхав із дороги та врізався в огорожу. Пасажири отримали поранення й почали залишати салон, допомагаючи одне одному.

Після цього оператор другого дрона, побачивши людей на дорозі, навів безпілотник безпосередньо на цивільних.

«Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку», – написав він.

Нагадаємо, зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині. За попередніми даними, ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені.