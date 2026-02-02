Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області
фото: ДСНС

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса, другий дрон влучив безпосередньо по людях

Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області, використовуючи ударні дрони типу Shahed. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

Як розповів Флеш, група безпілотників рухалася вздовж автодороги під дистанційним керуванням через радіомодеми. Оператор одного з дронів помітив автобус, що рухався трасою, та цілеспрямовано спрямував безпілотник у бік цивільного транспорту.

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса. Унаслідок ударної хвилі водій втратив керування, транспортний засіб з’їхав із дороги та врізався в огорожу. Пасажири отримали поранення й почали залишати салон, допомагаючи одне одному.

Після цього оператор другого дрона, побачивши людей на дорозі, навів безпілотник безпосередньо на цивільних. 

«Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку», – написав він.

Нагадаємо, зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині. За попередніми даними, ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені.

Теги: Дніпропетровщина шахта автобус безпілотник окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Дрони атакували Дніпропетровщину
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину
6 сiчня, 22:17
Проєкт передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі
12 сiчня, 10:04
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 563 танки
Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
16 сiчня, 07:00
Нині триває 1425-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року
18 сiчня, 08:14
Китайські військові стверджують, що безпілотник проводив «законні і правомірні» навчання
Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню – Bloomberg
19 сiчня, 17:02
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
24 сiчня, 13:40
Втрати Росії на полі бою більш ніж удвічі більші за втрати України
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
28 сiчня, 08:42
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
31 сiчня, 15:30

Події в Україні

Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
Росія другий день поспіль б'є по залізничній інфраструктурі Конотопа: наслідки
Росія другий день поспіль б'є по залізничній інфраструктурі Конотопа: наслідки
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua