Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
фото: Уніан

Для відновлення допомоги дітей, батькам треба відповідати вимогам щодо професійної діяльності

Польща оновлює умови виплат батьківської допомоги за програмою «800+», яку отримували українці, що мають статус тимчасового захисту. Щоб відновити цю допомогу, необхідно буде подати відповідні заяви та дотримуватися певних умов. Про це детальніше розповів «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Як повідомляється, допомога ‎«800+», яка передбачає щомісячні виплати в розмірі zł800, це 9700 тис. грн на одну дитину, припиняється з першого лютого 2026 року. Щоб відновити ці виплати, отримувачам необхідно подати заяви до Управління соціального страхування (ZUS) та відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

Які українців зможуть відновити виплати

  • Українці, що працюють за трудовим договором або договором доручення;
  • ведуть підприємницьку діяльність як самозайняті особи;
  • отримують спортивну або докторську стипендію;
  • перебувають на обліку як безробітні і отримують допомогу або навчаються зі стипендією.

Крім цього, для окремих професій встановлена мінімальна сума для нарахування пенсійних та інвалідних страхових внесків. Вона становить 50% від мінімальної зарплати, у 2026 році це zł2406. Для інших професій показник становить 30% мінімальної зарплати zł1202. Однак для батьків дітей з інвалідністю ця вимога не застосовується.

Які дані необхідно внести у заяву для поновлення виплат

Для поновлення отримання виплат необхідно подати заяву до Управління соціального страхування Польщі. У цій заяві має бути зазначений певний перелік даних:

  • обов'язкове зазначення номера PESEL заявника та дитини;
  • дані про перетин державного кордону;
  • підтвердження законності перебування на території Польщі;
  • підтвердження відповідності вимогам щодо професійної діяльності;
  • декларація про відвідування дитиною школи або дитячого садка в Польщі;
  • у заяві можуть з’явитися питання про наявність і інвалідності у дитини.

До слова, зазначені виплати можуть призупинити, якщо існуватимуть сумніви щодо реального перебування людини у Польщі, того що дитина навчається та роботи батьків.

Нагадаємо, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

