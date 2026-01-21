Головна Світ Соціум
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польські протестувальники обіцяють блокувати кордон весь день
фото: Darek Delmanowicz, РАР

Нова хвиля протестів від польських фермерів запланована на п’ятницю

У п’ятницю, 23 січня 2026 року, польські аграрії планують відновити акції протесту на українсько-польському кордоні. Цього разу під блокування потрапить пункт пропуску «Долгобичув–Угринів» у Львівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську митницю.

Як зазначають митники, за інформацією польських колег, водіїв та логістичні компанії просять заздалегідь врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

Блокування дороги, яка веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Однак, самі фермери анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня.

Наразі невідомо, чому фермери планують перекривати дорогу до кордону цього разу. Митники просять обирати альтернативні пункти пропуску, оминаючи «Долгобичув–Угринів» протягом 23 січня.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити президента Росії Владіміра Путіна та сприяти завершенню війни в Україні. 

Навроцький наголосив, що Польща та країни Центральної і Східної Європи безпосередньо відчувають загрозу з боку Росії, тому зацікавлені у швидкому припиненні війни проти України.

«Росія все ще є загрозою для Європи. А Дональд Трамп на сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримати його в цьому процесі» – заявив президент Польщі.

За його словами, Москва залишається непередбачуваним та небезпечним гравцем, а Путіну не можна довіряти у питаннях безпеки та миру. Навроцький підкреслив, що Варшава не має підстав розраховувати на зміну характеру російської політики.

