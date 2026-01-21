Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною

Нова хвиля протестів від польських фермерів запланована на п’ятницю

У п’ятницю, 23 січня 2026 року, польські аграрії планують відновити акції протесту на українсько-польському кордоні. Цього разу під блокування потрапить пункт пропуску «Долгобичув–Угринів» у Львівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську митницю.

Як зазначають митники, за інформацією польських колег, водіїв та логістичні компанії просять заздалегідь врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

Блокування дороги, яка веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Однак, самі фермери анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня.

Наразі невідомо, чому фермери планують перекривати дорогу до кордону цього разу. Митники просять обирати альтернативні пункти пропуску, оминаючи «Долгобичув–Угринів» протягом 23 січня.

