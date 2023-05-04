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Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона
На хвостовиках збитих над Одесою дронів були написи
фото: ОК «Південь»

Постраждалих серед населення Києва у результаті нічного удару по столиці немає

Уламки ворожого дрона виявлено у житловій забудові в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«У результаті нічної повітряної атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась», – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Постраждалих серед населення немає. Також немає суттєвих пошкоджень прилеглої території.

Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона фото 1

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу.

Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник ракета

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