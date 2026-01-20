Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України

Гроші підуть на закупівлю газу, ремонт електростанцій та генератори

Уряд Нідерландів оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 23 мільйони євро для закупівлі газу та відновлення пошкодженої інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт нідерландського уряду.

Як уточнили в Амстердамі, кошти будуть спрямовані на три основні напрями:

• закупівлю газу за кордоном;

• терміновий ремонт українських електростанцій;

• постачання енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.

Із урахуванням нового пакета загальний внесок Нідерландів у підтримку української енергетики за 2026 рік сягнув 133 мільйонів євро.

Міністерка Нідерландів з питань зовнішньої торгівлі та сприяння розвитку також повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Нідерланди вже доставили в Україну понад 250 вантажівок енергетичного обладнання від нідерландських компаній і пообіцяла, що підтримка триватиме й надалі.

Раніше Німеччина погодила постачання двох міні-ТЕЦ для підвищення стійкості української генерації. Українська енергетика перебуває під постійними російськими ударами, через що партнери Києва систематично нарощують допомогу у вигляді обладнання, палива та фінансування ремонтів.

За словами Кличка, у Києві встановлені пʼять когенераційних установок, дві з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох обʼєктах завершуються пусконалагоджувальні роботи.