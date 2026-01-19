Давос 2026: головні теми, виступи та план Всесвітнього економічного форуму

Українська делегація долучилася до Всесвітнього економічного форуму у Давосі

19 січня стартує Всесвітній економічний форум у Швейцарії в місті Давосі. До форуму долучаться представники понад 130 країн та делегація з України. «Главком» зібрав найголовніше, що варто знати про Економічний форум у Давосі.

Що відомо про цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі

Українська делегація долучилася до Всесвітнього економічного форуму у Давосі фото: Reuters

Всесвітній економічний форум відбудеться на гірськолижному курорті Давос-Клостерс та триватиме з 19 по 23 січня 2026 року. На форумі будуть присутні близько 3 тис. учасників з понад 130 країн. Також на захід прибудуть 400 політичних лідерів, з них 65 очільників різних держав та шість лідерів країн G7. Крім політиків, на форум завітають близько 850 директорів світових компаній.

Теми економічного форуму у Давосі 2026 року

Тема Всесвітнього економічного форум у Давосі «Дух діалогу» фото: weforum.org

Цьогорічна тема форуму «Дух діалогу». Зокрема, учасники заходу будуть обговорювати питання у сфері геополітики та економіки: технологічні зміни та швидкість інновацій, роль науки і промисловості в трансформації глобального порядку, нові джерела економічного зростання, інвестиції в людський капітал тощо. Головною темою обговорення на форумі стануть сили, які впливають на зміну світового ландшафту.

План Всесвітнього економічного форуму 2026

На форму у Давосі будуть присутні 400 політичних лідерів фото з відкритих джерел

Перший день економічного форуму

Відкриття форуму відбудеться вже сьогодні, 19 січня о 19:00–20:00 за київським часом. Захід транслюватимуть у прямому етері. У соцмережах його можна буде знайти за хештегом #WEF26. На відкритті очікуються урочистості, зокрема на сцені має виступити лауреат премії «Греммі» Джон Батіст скрипаль Рено Капюсон та камерний оркестр Густава Малера.

Другий день Всесвітнього економічного форуму

Спеціальне звернення голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн о 10:50–11:20 (11:50–12:20 за Києвом).

Звернення президента Литви Гітанаса Науседи, прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера з теми «Переосмислення місця Європи у світі». Час виступів 13:00–13:45 (14:00–14:45 за Києвом).

Спеціальне звернення президента Франції Еммануеля Макрона о 14:00–14:30 (15:00–15:30 за Києвом).

Міністр фінансів США Скотт Бесент на 14:30–15:00 (15:30–16:00 за Києвом).

Прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Час: 15:30–16:00 (16:30–17:00).

Спеціальне звернення від прем’єр-міністр Канади Марк Карні, він виступить о 16:30- 17:00 (17:30–18:00).

Сесія на тему «Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?» з українською делегацією. Серед спікерів буде присутній глава МЗС України Андрій Сибіга. На сесії присутні учасники обговорять можливість миру в Україні, гарантії, які може отримати Україна тощо.

Третій день Всесвітнього економічного форуму

Спеціальне звернення від президента Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Час: 09:30–10:00 (10:30–11:00 за Києвом).

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10:00–10:30 (11:00–11:30 за Києвом)

Сесія «Чи може Європа захистити себе?» о 10:15–11:00 (11:15–12:00 за Києвом). Серед спікерів сесії будуть присутні: генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Польщі Кароль Навроцький, голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо та президент Фінляндії Александер Стубб.

Виступ генерального секретаря Організації об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш о 11:00–11:30 (12:00–12:30 за Києвом).

21 січня о 14:30–15:15, за Києвом о 15:30–16:15 очікується виступ президента США Дональд Трампа зі спеціальним зверненням.

Четвертий день Всесвітнього економічного форуму

Розмова з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом о 09:00–09:30 (10:00–10:30 за Києвом).

Прем’єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс, який долучиться до обговореннь о 10:30–11:00 (11:30–12:00).

Спеціальне звернення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца о 11:30–12:00 (12:30–13:00).

Виступ президента Фінляндії Александер Стубб із виступом на тему «Відновлення балансу нового світового порядку» о 12:30–13:00 (13:30–14:00).

Розмова з лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа о15:00–15:30 (16:00–16:30).

План п’ятого дня форуму в Давосі

В останній день форуму виступить голова Комісії з питань національної оборонної стратегії США Джейн Харман із темою «Прогнозу геополітичних ризиків на 2026 рік». Запланований час виступу о 09:00–09:45 (10:00–10:45).

Нагадаємо, що Росія також приєднається до економічного форуму в Давосі. Форум відвідає спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв. Російський політик має зустрітися із членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якщо президент України там буде присутній.